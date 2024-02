Caldo eccezionale, altra notte di incendi in Sila

MeteoWeb

Ancora incendi in Sila. Dopo gli incendi boschivi invernali scoppiati nei giorni scorsi sul territorio di San Giovanni in Fiore, favoriti sicuramente dalla siccità, dall’anomala mancanza di precipitazioni atmosferiche e dalle temperature ben oltre la media stagionale oggi pomeriggio è scoppiato un incendio in località Bonolegno. Il fuoco sta interessando il sottobosco di una pineta con castagno e pioppo tremulo.

Sul posto sono intervenuti i vigilia del fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore, un modulo AIB di Calabria Verde e la pattuglia della Polizia Provinciale del distaccamento di San Giovanni in Fiore. Il fuoco ha lambito alcune strutture, delle stalle e alcune ville di campagna. Nei giorni scorsi un vasto incendio aveva interessato i boschi di località Saltante con l’intervento di un Canadair.

Incendio attivo pure in località Spineto di Aprigliano, sempre in Sila.

