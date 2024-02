MeteoWeb

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “Battiamoci per il matrimonio egualitario e per la legalizzazione della cannabis, che ieri è stata approvata anche in Germania”. Così Elly Schlein intervenendo alla convention ‘Stati Uniti d’Europa’.

