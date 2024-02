Caso Ferragni: legali società, ‘multa illegittima, ricorso Tar per carenza motivazione’

MeteoWeb

Milano, 14 feb. (Adnkronos) – TBS Crew e Fenice, le due società dietro alla pubblicità del pandoro di Chiara Ferragni, tramite i legali Fabio Cintioli e Giorgio Fraccastoro, hanno presentato il ricorso davanti al Tar del Lazio per impugnare il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, richiedendone “l’annullamento integrale perché considerato illegittimo”. Provvedimento con cui era stata stabilita una multa di oltre un milione di euro per l’influencer. In particolare, i legali nel ricorso “hanno eccepito molteplici vizi dell?atto, in termini di difetti di istruttoria, carenza di motivazione ed altre violazioni di legge”.

