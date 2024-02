Cortei: De Corato (Fdi), ‘Schlein dia solidarietà a Meloni su attacchi De Luca’

MeteoWeb

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – ?Dalla Schlein giungono parole false e ipocrite in merito alla posizione dell?esecutivo nei confronti delle recenti manifestazioni. Il governo si è espresso chiaramente in merito a quanto accaduto a Pisa: il ministro Piantedosi ha infatti detto oggi alla Camera di condividere le parole del Presidente della Repubblica sottolineando che ?l’autorevolezza delle forze di polizia non si nutre dell’uso della forza?. Ancora una volta il segretario del Pd ha perso l?occasione di tacere. Elly Schlein dovrebbe, invece, intervenire sul vergognoso e ignobile attacco che quotidianamente ormai sta facendo il suo governatore De Luca contro il presidente del Consiglio. Attacchi volgari e inqualificabili, inaccettabili per chiunque e a maggior ragione per chi ricopre una carica istituzionale”. Lo dice Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d?Italia e vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera.

“Il segretario Schlein non ha neanche detto una parola riguardo gli innumerevoli episodi in cui Giorgia Meloni è stata minacciata e offesa pubblicamente nei cortei. Recentemente sono stati persino incendiati dei manichini con le sue sembianze e neanche davanti a questo il segretario del Pd le ha rivolto la sua solidarietà. Questo silenzio lascia davvero esterrefatti. In questo modo la sinistra non fa che alimentare inesorabilmente l?odio politico?, conclude.

