Cortei: Faraone, ‘Salvini e destra fuori tema, nessun attacco a Forze Ordine’

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “La destra, Salvini in testa, al solito va fuori tema: nessuno ha attaccato le Forze dell?Ordine”. Lo scrive su X Davide Faraone, capogruppo di Italia viva alla Camera. “Tutti sanno -aggiunge- che svolgono un compito unico, complicato e che quasi sempre lo fanno in maniera impeccabile. Sono stati espressi dubbi esclusivamente sui fatti accaduti in Toscana e se è intervenuto perfino il Presidente della Repubblica, persona straordinariamente equilibrata, probabilmente qualcosa non è andato. Il leader della Lega, Tajani e quelli di Fdi, sono capaci solo di alzare polveroni, invece di unirsi alle richieste di chiarimenti e pretendere l?accertamento di eventuali responsabilità. Hanno colto l?occasione per fare propaganda e difendere gli ‘uomini in divisa’ inventandosi un attacco generalizzato inesistente”.

“Più che la divisa in rappresentanza degli italiani, hanno provato a fargli indossare le maglie dei loro rispettivi partiti, sempre utile in campagna elettorale. Non mi pare un modo maturo di affrontare la questione. Dire che i ragazzi a volto scoperto e disarmati che protestano non si fermano coi manganelli, non è né di destra né di sinistra, ma semplicemente di buonsenso”, conclude Faraone.

