Cortei: Malan-Foti, ‘solidarietà a Belpietro per insulti vicesegretario Più Europa’

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – ?Desideriamo esprimere a nome dei deputati e dei senatori di Fratelli d?Italia vicinanza e solidarietà al direttore Maurizio Belpietro ed a tutti i giornalisti de ‘La Verità’, che sono stati oggetto di ignobili e volgari attacchi da parte del vicesegretario di Più Europa, Piercamillo Falasca. Al di là delle divergenze di opinioni e della libertà di pensiero deve essere chiaro che non si deve mai trascendere quelle che sono le regole del rispetto della dignità della persona e del lavoro, specie in un momento come questo dove assistiamo a una recrudescenza di dichiarazioni volgari e atti intimidatori proprio da parte di esponenti dell?opposizione verso il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni?. Lo affermano i capigruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan, e alla Camera, Tommaso Foti.

