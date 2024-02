Covid: Speranza, ‘condanna? Per me e Conte archiviazione, inaccettabile’

MeteoWeb

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “E’ stato accostato il mio cognome e quello del presidente Conte alla parola ‘condanna’. Noi siamo stati in tribunale ma c’è stata una archiviazione con formula piena e accostare le nostre personalità alla parola ‘condannati’ in maniera vaga e confusa è molto grave e non è accettabile. Ribadisco di aver operato con disciplina e onore da ministro come dice la nostra Costituzione”. Così Roberto Speranza in aula – attorniato dai deputati Pd in piedi, Elly Schlein compresa – alla Camera intervenendo dopo le dichiarazioni di voto sulla commissione Covid della deputata Fdi, Alice Buonguerrieri, che ha provocato le proteste dell’opposizione.

