Europee: Giorgis (Pd), ‘maggioranza cambia idea su voto fuori sede, speriamo sia vero’

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – ?Apprendiamo che la maggioranza ha cambiato idea sul voto dei lavoratori e degli studenti fuorisede. Da mesi come Pd sostieniamo la campagna #votodovevivo e accogliamo con piacere l?emendamento presentato da FdI. Fino ad ora la destra aveva sempre detto no. Ora siamo pronti a sostenere ogni iniziativa che renda possibile il voto dei furiosede augurandoci che la maggioranza non cambi ancora idea?. Così il senatore Andrea Giorgis, capogruppo Pd in commissione Affari costituzionali.

