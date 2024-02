F1: Wolff, ‘rapporto con Hamilton il più vincente della storia, accettiamo decisione Lewis’

MeteoWeb

Stoccarda, 1 feb. – (Adnkronos) – “In termini di accoppiata squadra-pilota, il nostro rapporto con Lewis è diventato il più vincente che lo sport abbia mai visto, e questo è qualcosa a cui possiamo guardare con orgoglio; Lewis sarà sempre una parte importante nella storia della Mercedes. Tuttavia, sapevamo che la nostra partnership sarebbe arrivata a un certo punto, e quel giorno è arrivato”: Così il team principal della Mercedes Toto Wolff nel comunicato della scuderia tedesca dove annuncia la fine del rapporto con Lewis Hamilton dopo 11 stagioni. “Accettiamo la decisione di Lewis di cercare una nuova sfida, e le nostre opportunità per il futuro sono entusiasmanti da contemplare. Ma per il momento abbiamo ancora una stagione da disputare e siamo concentrati a correre per offrire un 2024 positivo”, aggiunge Wolff.

