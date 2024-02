Fi: Sorte, ‘dalla Lombardia 200 delegati a sostegno di Tajani’

MeteoWeb

Milano, 24 feb. (Adnkronos) – “Il congresso di Forza Italia a Roma è stato un grande successo. Dalla Lombardia per sostenere il segretario nazionale Antonio Tajani sono arrivati 200 delegati, eletti nei 13 congressi provinciali e di grandi città che si sono svolti nel mese di gennaio. Congressi che hanno visto una grandissima partecipazione e entusiasmo”. Lo afferma Alessandro Sorte, deputato lombardo di Forza Italia e coordinatore regionale della Lombardia.

“Forza Italia in Lombardia è cresciuta moltissimo negli ultimi mesi -sottolinea Sorte-. Abbiamo registrato circa 17.000 adesioni nel corso della campagna di tesseramento, tanti consiglieri e amministratori locali hanno deciso di aderire al nostro partito e ci sono stati ingressi importantissimi, come quello di Letizia Moratti, oggi presidente della Consulta azzurra. Stiamo dimostrando di essere un partito vivo e dinamico, orgoglioso delle proprie radici ma capace di guardare al futuro. Abbiamo davanti a noi la grande sfida delle elezioni europee, che affronteremo come parte della grande famiglia del Partito Popolare Europeo, che rappresentiamo in Italia con orgoglio”.

E allora, conclude, “continuiamo così, tenendo sempre presenti i nostri valori liberali, europeisti, atlantisti, garantisti, onorando la memoria del presidente Berlusconi e guardando al futuro con ottimismo perché, ne sono certo, raggiungeremo risultati straordinari”.

