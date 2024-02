Giustizia: Costa (Az), ‘indecente stallo su fuori ruolo e Csm’

MeteoWeb

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Un indecente stallo della maggioranza sui magistrati fuori ruolo e sull?ordinamento giudiziario, che dura da quasi due mesi. Non sanno che pesci pigliare, vorrebbero addirittura aumentare i fuori ruolo che la delega impone di ridurre, parlano di test psico attitudinali per i magistrati, ma rendono più blande le valutazioni di professionalità. Oggi addirittura a chiedere il rinvio è stato il Governo, cioè il soggetto che ha redatto gli atti verso il quale il Parlamento deve esprimere il parere. I relatori brancolano nel buio e si arriva al paradosso che a scrivere i pareri e? l?esecutivo, ossia lo stesso soggetto a cui questi pareri devono essere indirizzati. Forse ‘qualcuno’ dovrebbe intervenire per far cessare questo spettacolo indecoroso che riguarda il settore delicatissimo delle regole che presidiano la vita della magistratura”. Così Enrico Costa, deputato di Azione.

