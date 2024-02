Giustizia: Gasparri, ‘stupisce Csm su abuso ufficio, non può sostituire Parlamento’

MeteoWeb

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Bene ha fatto il Senato ad abolire il reato di abuso d’ufficio. Ricordiamo le cifre: nel 2021 su 4745 indagati i casi archiviati risultano essere 4121 e su 318 sentenze ci sono state solo 9 condanne. Mentre nel 2022 i casi archiviati, su 3938 indagati, sono stati 3536 e su 205 sentenze ci sono state 18 condanne. Stupisce quindi la critica del Consiglio superiore della magistratura a questa decisione del Senato”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

“Anche in questa nuova edizione -aggiunge- alcuni settori della sinistra, soprattutto togata, pensano di essere ancora una terza camera e non un organo diverso dal Parlamento la cui sovranità non può essere messa in discussione. Dal Csm ci si dovrebbero aspettare osservazioni sulle riforme che impattano sul funzionamento degli uffici giudiziari e non delle affermazioni prive di fondamento. Quindi andremo avanti sulla vicenda dell?abuso d’ufficio così come su altre riforme. E alla luce di queste valutazioni, espresse in questi giorni dal Csm, appare ancora più fondata ed equilibrata la valutazione complessiva che era stata fatta dal vicepresidente Pinelli, alcune settimane fa, proprio sul ruolo del Csm, fondamentale ma non sostitutivo del Parlamento”.

“Il Csm -conclude Gasparri- deve svolgere le sue funzioni, non deve pretendere di svolgere quelle di altri organi espressione della democrazia e della volontà popolare?.

