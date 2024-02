Giustizia: M5s, Pd e Avs presentano pregiudiziali incostituzionalità per ddl Nordio**

MeteoWeb

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – Il Movimento 5 Stelle ha appena presentato in Aula pregiudiziali di incostituzionalità per il ddl Nordio, da oggi in Senato per la discussione generale. Per il M5S è intervenuto il senatore Roberto Scarpinato, che ha fatto riferimento in particolare al tema dell’abolizione dell’abuso di ufficio. Pregiudiziali di incostituzionalità sono arrivate anche dal Partito Democratico e da Alleanza Verdi Sinistra.

