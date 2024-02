Giustizia: Silvestro (Fi), ‘riforma tutela cittadini senza penalizzare indagini’

MeteoWeb

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “L?obiettivo primario del ddl Nordio resta quello di tutelare i cittadini senza penalizzare o intralciare chi si occupa delle indagini. Così anche l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, che mira a favorire i rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Superare la paura di adottare provvedimenti legittimi che, spesso, sono causa di enormi ritardi burocratici e amministrativi. Sulle intercettazioni serve massima cautela, è necessario garantire libertà e segretezza. Troppo spesso si condiziona la vita dei cittadini esposti alla pubblicazione di intercettazioni, che in molti casi vedono protagonisti soggetti estranei ai procedimenti. La riforma ha un obiettivo chiaro, quello di spostare i processi dal mainstream mediatico alle aule giudiziarie?. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, in merito all?approvazione in Senato del Ddl Nordio.

