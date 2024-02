Governo: Meloni domani a Catania, lunedì a Tokyo poi Abruzzo mercoledì

MeteoWeb

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – Girandola di impegni per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che domani alle 17 sarà a Catania per visitare il Polo 3SUN Gigafactory. A partire da lunedì, missione in Giappone per la premier. In agenda l’incontro a Tokyo, alle 18.30 ore locali, con il primo ministro Fumio Kishida, a Palazzo Kantei. Mercoledì Meloni sarà in Abruzzo, alle 15 a L’Aquila per la firma dell?Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione, alle 17.30 a Montesilvano per i World Skate Games.

