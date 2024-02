Governo: Meloni, ‘non volevo fare premier e per questo resterò più degli altri’**

MeteoWeb

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Sono una persona che ha speso due terzi della propria esistenza nell’impegno politico e ancora adesso la considero la più straordinaria forma di impegno civile che esista. Non amo stare dove sono e, proprio per questo, potrei rimanerci più degli altri”. Così la premier Giorgia Meloni, incontrando i corrispondenti della stampa estera.

“Non ho realizzato nessuno dei miei sogni: volevo fare la cantante ma sono stonata, volevo giocare a pallavolo ma sono una nana, volevo incontrare Michael Jackson ma è morto troppo presto, non era nei miei sogni fare il presidente del Consiglio”.

