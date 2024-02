Governo: Meloni, ‘sembro sempre arrabbiata ma è la mia faccia, amo ridere’

MeteoWeb

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Il mio slogan è ‘moriremo tutti’, mi ha fatto notare un collaboratore: è corretto, io non sono ottimista, guardo sempre il bicchiere mezzo vuoto, ma siccome so immaginare lo scenario peggiore possibile poi sono in grado di affrontare tutti gli altri. Sono una persona perbene, sono leale. Ho molti dei sette vizi capitali, quasi tutti, ma non ho quello più devastante per i politici che è quello della vanità. Non sono sempre arrabbiata ma è la mia faccia. In realtà sono una persona che ama ridere, soprattutto di se stessa”. Così la premier Giorgia Meloni, incontrando i corrispondenti della stampa estera.

