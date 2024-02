MeteoWeb

(Adnkronos) – L?incontro, si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi, “si è svolto in un clima molto positivo e disteso” e “rientra nell?ambito degli incontri periodici dei leader del centrodestra per fare il punto sull?attività del governo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.