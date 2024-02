Governo: verso Cdm lunedì mattina

MeteoWeb

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – Una nuova riunione del Consiglio dei ministri dovrebbe essere convocata nella mattinata di lunedì. All’odg del preconsiglio, la riunione preparatoria del Cdm, figurano un ddl di ratifica ed esecuzione della convenzione tra il governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione e l’elusione fiscale e uno schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva Ue 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi.

