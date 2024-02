Interporti: Deidda (Fdi), ‘finalmente legge quadro, grazie governo’

MeteoWeb

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – ?Finalmente abbiamo approvato alla Camera dei deputati la legge quadro in materia di interporti. Una iniziativa attesa da anni dagli operatori della logistica e dagli amministratori locali e promossa dal collega di FdI Mauro Rotelli fin dalla scorsa legislatura?, commenta Salvatore Deidda (Fdi), presidente della Commissione Trasporti della Camera dei deputati.

?Un ringraziamento al promotore dell?iniziativa, al relatore Caroppo, ai componenti della Commissione Trasporti che hanno contribuito a migliorarla, al Governo Meloni e al Ministero dei Trasporti che ha trovato le risorse economiche. Ancora una volta, diamo una risposta concreta per migliorare l?intermodalità e la logistica in Italia?, conclude Deidda.

