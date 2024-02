Italia-Argentina: Meloni, ‘con Milei per nuovi partenariati su settori chiave’**

MeteoWeb

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Oggi ho accolto a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica Argentina Javier Milei. Un incontro positivo nel quale abbiamo dialogato sullo sviluppo di nuovi partenariati in settori chiave per le nostre economie come l’energia, le infrastrutture e l’agroalimentare. Italia e Argentina vantano un profondo legame storico e culturale che auspichiamo possa proseguire per una rinnovata cooperazione in diversi ambiti”. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni, postando una foto dell’incontro.

