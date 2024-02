Lombardia: 53mln per sostenere cultura, da commissione ok programma operativo 2024

MeteoWeb

Milano, 8 feb. (Adnkronos) – La commissione Cultura della Regione Lombardia, presieduta da Anna Dotti (FdI), ha approvato la proposta di programma operativo per la cultura 2024. Il piano, predisposto dalla direzione generale Cultura, è previsto dalla legge regionale n.25 del 2016 ‘Politiche regionali in materia culturale’. Il provvedimento ha registrato il voto favorevole delle forze di maggioranza e quello contrario delle minoranze. Il consigliere Luca Ferrazzi di Lombardia Migliore si è astenuto.

“Il piano su cui la commissione ha espresso parere favorevole -ha commentato il vice presidente della commissione Cultura Sergio Gaddi (Forza Italia), relatore del provvedimento- delinea un sistema articolato di risposte sostenibili e mirate alle esigenze delle città e dei territori lombardi. Prende atto che i luoghi di produzione e fruizione della cultura si sono moltiplicati, e pertanto dobbiamo restare al passo con i tempi. Regione Lombardia si concentra tra l?altro sul sostegno a settori strategici come le produzioni cinematografiche girate in Lombardia tramite la Film Commission e la digitalizzazione dei nostri archivi storici che rappresentano un patrimonio inestimabile di conoscenze e di memoria storica dell?identità lombarda”.

Il documento prevede investimenti per complessivi 53 milioni di euro di cui 32 milioni di risorse autonome regionali e quasi 21 milioni attinti dai fondi Fesr e Pnrr. Obiettivi strategici del piano sono da un lato l?ampliamento e la diversificazione dell?offerta culturale e dall?altro il sostegno al sistema culturale lombardo sia in termini di servizi che di risorse finanziarie.

Tra le iniziative più rilevanti si segnalano il completamento dell?iter di acquisizione di Forte Montecchio Nord a Colico (Lc) insieme ad agenzia del Demanio e ministero della Cultura: l?Ersaf, l?ente regionale per i servizi all?agricoltura e alle foreste, realizzerà lo studio di fattibilità del modello di gestione e valorizzazione dell?intera area l?ampliamento e la valorizzazione degli spazi esterni dell?Accademia Carrara a Bergamo. Inoltre il progetto di riqualificazione di un?area dismessa di proprietà di Ats Città Metropolitana per l?insediamento di un hub culturale per esposizioni, mostre, installazioni, spettacoli e attività di approfondimento culturale. Relativamente all?area metropolitana milanese, poi, è confermato il sostegno all?iniziativa ‘Invito a teatro’ promossa dall?Associazione Teatri per Milano e sostenuta, oltre che da Regione Lombardia, dal Comune di Milano e dalla Camera di Commercio di Milano.

“Sono particolarmente lieta del lavoro svolto in commissione, che ha messo in evidenza numerosi punti di convergenza tra tutte le forze politiche -ha commentato la presidente Anna Dotti- anche se non siamo riusciti ad approvare il documento all?unanimità. La cultura è qualcosa che unisce e non ha colore politico. Siamo tutti concordi sull?obiettivo di rendere il nostro immenso patrimonio storico-culturale fruibile al maggior numero di cittadini e il piano approvato va esattamente in questa direzione”.

