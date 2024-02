Lombardia: boschi e foreste in crescita di quasi il 3% in dieci anni

MeteoWeb

Milano, 14 feb. (Adnkronos) – La superficie forestale in Lombardia è di 619.726 ettari e ricopre il 26% del territorio regionale. È quanto emerge dal report sullo stato delle foreste in Lombardia presentato dall?Ersaf-Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste in commissione Agricoltura. Numeri che fanno della Lombardia la quarta regione forestale d?Italia, dopo Piemonte, Toscana e Sardegna.

“Boschi e foreste -sottolinea il presidente della commissione Agricoltura Floriano Massardi (Lega)- svolgono importanti funzioni di produzione, protezione, benessere sociale e conservazione della biodiversità. È, pertanto, necessario pianificare gli interventi in modo che i prelievi di massa legnosa siano sostenibili, favorendo in questo modo la stabilità e la qualità dei boschi”.

“Regione Lombardia -aggiunge- persegue questi obiettivi su scala territoriale attraverso i ‘piani d?indirizzo forestale’ e a livello locale con i ‘piani di assestamento forestale’. E’ anche da questi strumenti che passa la lotta al cambiamento climatico. Il patrimonio forestale lombardo, infatti, è in grado di assorbire ogni anno 3 tonnellate e mezzo di anidride carbonica, la principale responsabile del surriscaldamento della terra. È una battaglia che possiamo vincere solo tutelando il nostro enorme patrimonio di boschi e foreste attraverso progetti concreti, idee e risorse”.

Secondo i dati di Ersaf ogni lombardo ha a disposizione 623 metri quadri di foresta, quasi le dimensioni di un campo da tennis. La superficie boscata nella nostra regione nel decennio 2009-2018 è aumentata complessivamente del 2,7% con un incremento medio annuo di 1.758 ettari che comprende un?espansione naturale del bosco di 1.699 ettari l?anno e la realizzazione di nuovi boschi per 176 ettari ogni anno.

La provincia con la maggiore superficie boscata è Brescia, con 171.469 ettari, mentre Como e Lecco sono quelle con il tasso di boscosità più alto con il 47% del territorio coperto da bosco. Quella con il minore tasso di boscosità è Mantova con l?1%. Nelle foreste lombarde sono presenti ben 17 specie, a dimostrazione della grande biodiversità del territorio. Gli alberi più rappresentati sono castagni (11,3%), abeti rossi (11,1%), carpini neri (10,8%) e faggi (10,4%). La superficie totale a pioppeto, i cosiddetti ?alberi fuori foresta? è pari a 28.310 ettari, a cui corrispondono 2,94 milioni di metri cubi di legname.

