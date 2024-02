Lombardia: educazione ambientale e sostenibilità 2024, pubblicati esiti bando

MeteoWeb

Milano, 8 feb. (Adnkronos) – Sono stati pubblicati gli esiti della graduatoria del bando ‘Proposte di educazione ambientale e educazione alla sostenibilità’, importante strumento per selezionare e sostenere progetti di qualità di educazione ambientale sul territorio regionale e supportare lo sviluppo di una rete cooperante di soggetti per una cultura di sostenibilità. Il bando, gestito in collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente, è destinato alle scuole della Lombardia e prevede il partenariato del sistema scolastico con Comuni ed enti del terzo settore, promuovendo così il coinvolgimento e la cooperazione tra i soggetti che sul territorio si occupano a vario titolo di educazione ambientale.

“Anche quest’anno il successo del bando ha dimostrato l’efficacia di questo strumento per sostenere i progetti educativi in atto sul territorio, consentendo la creazione di preziose relazioni tra i soggetti che operano nel settore dell’educazione ambientale -ha dichiarato l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione- . Un’occasione offerta anche attraverso la fiera dell’Educazione Ambientale organizzata in collaborazione con Fondazione Lombardia per l’Ambiente a Palazzo Lombardia, che vede la presenza di migliaia di studenti misurarsi in un luogo di esperienza, dialogo e incontro sul tema della transizione ecologica. L’educazione ambientale è al centro del progetto di transizione ecologica della Regione Lombardia”.

La dotazione finanziaria iniziale, stanziata da Regione Lombardia, è stata di 50.000 euro, a cui è stata aggiunta un’integrazione di 40.000 euro per rispondere alla grande richiesta pervenuta attraverso i progetti presentati. In totale sono state 66 le domande pervenute, di cui hanno ottenuto il riconoscimento di ‘Progetto di qualità per l’educazione ambientale e alla sostenibilità in Lombardia’ 48 progetti che hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 28/45, in base alla valutazione di una commissione tecnica coordinata da Fondazione Lombardia per l’Ambiente.

I progetti cui sarà concesso il finanziamento con le risorse a disposizione sono l’istituto superiore Falcone-Righi di Corsico (Mi) con il progetto ‘Educazione Ambientale con Nao’, finanziamento concesso per 9.500 euro; l’associazione Chirone di Manerbio (Bs) con il progetto ‘Amphibia: avventure educative tra terra, aria e acqua’, finanziamento concesso per 10.000 euro; il centro studi Casnati (I.L.E.M) di Como con il progetto ‘Casnati for Esd – Un modello didattico innovativo per insegnare e promuovere lo sviluppo sostenibile’, finanziamento concesso per 10.000 euro; il servizio glaciologico lombardo Odv di La Valletta Brianza (Lc) con il progetto ‘Le carovane delle scuole verso il ghiacciaio’, finanziamento concesso per 10.000 euro; l’istituto per l’ambiente e l’educazione Scholé Futuro di Gonzaga (Mn) con il progetto ‘Scuola Pratica Bosco – Giovani ecosistemi, ecosistemi di giovani’ – finanziamento concesso per 10.000 euro; la cooperativa sociale L’innesto di Gaverina Terme (Bg) con il progetto ‘La Val Cavallina che vogliAmo abitare’, finanziamento concesso per 5.000 euro; El Muroon di Sospiro (Cr) con il progetto ‘Era – Educazione Rispetto Ambiente’, finanziamento concesso per 10.000 euro; la cooperativa sociale Solidarietà di Galbiate (Lc) con il progetto ‘Le Radici del cibo – Innovazione agrosociale e consumo sostenibile’, finanziamento concesso per 10.000 euro; la società cooperativa sociale Astronatura di Tradate (Va) con il progetto ‘Water Defenders, finanziamento concesso per 7.500 euro; parco regionale del Serio di Romano di Lombardia (Bg) con il progetto ‘Scuola: territorio a cielo aperto nel Parco del Serio’ – finanziamento concesso per 8.000 euro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.