Lombardia: San Valentino a Palazzo Lombardia, sold out per il bacio al Belvedere

Milano, 13 feb. (Adnkronos) – Tutto esaurito per un ‘bacio ad altissima quota’. Domani, in occasione di San Valentino, il belvedere del 39esimo piano di Palazzo Lombardia sarà aperto al pubblico per la festa degli innamorati. L’iniziativa ha riscosso un grande successo e le prenotazioni online hanno fatto registrare ‘sold out’ già nella giornata di domenica. Dalle ore 18 fino alle 22, la sede della Regione Lombardia aprirà dunque le porte agli innamorati.

“Il nostro belvedere continua a riscuotere grande successo – sottolinea il governatore lombardo, Attilio Fontana – e per l’occasione verrà allestito a tema offrendo così la possibilità alle coppie di immortalarsi con uno scatto fotografico indimenticabile”.

