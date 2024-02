Maltempo: a Milano allerta meteo gialla estesa fino a domattina

MeteoWeb

Milano, 24 feb. (Adnkronos) – Prosegue fino alla mattinata di domani, domenica 25 febbraio, l?allerta gialla per rischio idrogeologico ordinario, diramata dal centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia e causata da una perturbazione che sta interessando anche Milano.

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

