Meteo: in Lombardia sereno fino a giovedì, nel weekend attesa debole perturbazione

Milano, 13 feb. (Adnkronos) – Sulla Lombardia, una progressiva espansione dell’alta pressione favorirà una graduale stabilizzazione atmosferica, con cielo per lo più sereno o poco nuvoloso fino a giovedì 15 e temperature in aumento soprattutto in montagna. Lo si legge nel bollettino meteo di Arpa Lombardia.

Per venerdì 16, l’avvicinamento dalla Francia di una debole perturbazione atlantica causerà addensamenti più diffusi e sporadiche precipitazioni, possibili dalla sera.

