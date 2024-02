Migranti: Balboni, ‘accoglienza indiscriminata voluta dal Pd è finita’**

MeteoWeb

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “E’ finita la politica delle porte aperte per tutti, il messaggio è che l’accoglienza indiscriminata voluta dal partito democratico è finita, un messaggio che aspettano tanti vostri elettori o vostri ex elettori, al di fuori della zona Ztl” un messaggio “che aspettano tutti gli italiani perbene, stanchi di subire l’immigrazione che mette a rischio la sicurezza, che costringe le fasce più deboli ad andare in competizione con questi disperanti, che arrivano nel nostro paese”. Lo dice Alberto Balboni, senatore di Fdi, nel corso delle dichiarazioni di voto sul protocollo di intesa Italia-Albania in Aula del Senato. “Voi -aggiunge- volete farli venire tutti in Italia”.

