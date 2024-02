Milano: sgominate due bande di spacciatori, 21 arresti

MeteoWeb

Milano, 20 feb.(Adnkronos) – La polizia di Stato, coordinata della procura di Milano, ha eseguito un?ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di 21 persone di età compresa tra i 19 e i 63 anni, tra cui 3 donne, ritenute appartenenti a due associazioni finalizzate al traffico illecito di droga nel quartiere milanese di San Siro.

Secondo le informazioni raccolte nel corso delle indagini svolte dagli agenti del commissariato Bonola, le aree di Piazza Selinunte, via Zamagna, via Tracia, via Cittadini, via Ricciarelli, piazza Monte Falterona, piazzale Lotto, piazzale Zavattari e piazzale Brescia erano controllate da due diverse associazioni dedite allo spaccio di cocaina, hashish e pastiglie di ossicodone. Il monitoraggio svolto dai poliziotti di via Falck, suffragato da una breve ma intensa attività di tipo tecnico, ha permesso di identificare 21 cittadini di nazionalità prevalentemente egiziana, per lo più irregolari sul territorio, inquadrati con ruoli ben precisi all?interno delle due diverse associazioni criminali ben strutturate con capi, promotori e vicecapi che hanno finanziato, mantenuto e gestito le consorterie criminali finalizzate allo spaccio.

Ciascuna organizzazione appare caratterizzata dalla presenza di vedette e ‘cavallini’ che, con l?utilizzo di biciclette e monopattini, consegnavano la droga ai clienti che la richiedevano chiamando due utenze di altrettanti telefoni cellulari custoditi, in modo maniacale, da capi e promotori dei due gruppi criminali: in appena 45 giorni di attività tecnica eseguita dalla polizia, su 5 schede intercettate, sono state registrate oltre 35mila conversazioni telefoniche tra clienti e indagati. Ciascun indagato, oltre a rispondere della ipotesi associativa, dovrà rispondere anche dei singoli ‘delitti scopo’ contestati nei 49 capi d?imputazione previsti per i membri dell?associazione criminale denominata ‘Telefono Rosso’, guidata da un 25enne egiziano e dalla compagna italiana di 63 anni e nei 42 capi d?imputazione per gli associati del gruppo denominato ‘Falterona’ coordinato da un 42enne egiziano.

