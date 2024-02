Mo: ActionAid, ‘la gente a Gaza mangia l’erba per la fame’

MeteoWeb

Gaza, 9 feb. (Adnkronos) – Il cibo a Gaza sta diventando ?così scarso che la gente ricorre a mangiare erba?. Lo sostiene ActionAid, spiegando che “ogni singola persona a Gaza ora soffre la fame e che le persone hanno solo da 1,5 a 2 litri di acqua non sicura al giorno per soddisfare tutti i loro bisogni?.

Riham Jafari, coordinatore per la difesa e la comunicazione di ActionAid Palestine, ha aggiunto che l?organizzazione di beneficenza è ?profondamente preoccupata? per le notizie di una potenziale invasione di terra a Rafah e dell?aumento degli attacchi aerei sull?area. “Cerchiamo di essere assolutamente chiari: qualsiasi intensificazione delle ostilità a Rafah, dove si rifugiano più di 1,4 milioni di persone, sarebbe assolutamente disastrosa”.

