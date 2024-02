Mo: Bbc licenzia dipendente per post antisemiti e negazione Olocauso

MeteoWeb

Londra, 5 feb. (Adnkronos) – La Bbc ha licenziato un dipendente senior che aveva condiviso pubblicamente una serie di post antisemiti su Facebook. “La persona in questione non è più un impiegato della Bbc”, ha detto al Telegraph un portavoce dell’emittente. Dawn Queva, presente su Facebook con il nome di Dawn Las Quevas-Allen, era una coordinatrice senior della programmazione presso Bbc Three.

Queva promuoveva da diversi anni su Facebook teorie del complotto antisemita e negazione dell’Olocausto. Già nel 2014 si riferiva a Israele come ?Israhell?, agli ebrei ashkenaziti come ?AshkeNAZI? e all?Olocausto come al ?presunto olocausto del falso ebreo in Europa?. Nello stesso post del 2014, Queva aveva tradotto l’abbreviazione Bbc con “Bigoted Broadcasting Cretins”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.