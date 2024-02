MeteoWeb

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Esprimo massima solidarietà al premier Meloni per quanto accaduto oggi a Torino. Atti che fomentano odio, lontanissimi dal confronto civile e democratico, vanno sempre condannati. Diversità di opinione non dovrebbero mai sfociare nella violenza. Tolleranza zero verso chi alimenta la cultura dell?odio?. Così in una nota il senatore della Lega Claudio Borghi.

