Mo: Egitto rafforza sicurezza confine con Gaza in vista offensiva Rafah

MeteoWeb

Il Cairo, 13 feb. (Adnkronos) – L’Egitto sta rafforzando la sicurezza al confine con la Striscia di Gaza, timoroso di un’estensione della guerra di Israele contro Hamas sul suo territorio nel caso in cui l’esercito israeliano iniziasse l’assalto di terra sulla città più meridionale dell’enclave, Rafah, dove si trova più della metà della popolazione di Gaza.

Il rafforzamento del confine è una misura ?precauzionale? in vista di una prevista operazione di terra israeliana a Rafah, hanno detto alla Cnn funzionari della sicurezza egiziana. Come parte dell’incremento della sicurezza, hanno detto i funzionari, l?Egitto ha dispiegato più truppe e macchinari nel Nord Sinai, al confine con Gaza.

