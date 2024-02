Mo: Gantz, ‘aiuti a Gaza, ma tramite organismi non collegati ad Hamas’

MeteoWeb

Tel Aviv, 6 feb. (Adnkronos) – Il ministro del Gabinetto di Guerra israeliano ha affermato che Israele ?ha sprecato tempo prezioso? nella sua missione di smantellare Hamas a Gaza. In una conferenza stampa serale, Benny Gantz ha detto: ?Ora, con urgenza, dobbiamo realizzare uno schema in base al quale il cibo sarà consegnato a Gaza attraverso organismi internazionali che non siano collegate ad Hamas, come l?Unrwa, anche se questo richiedesse di fermare o ridurne la quantità”.

Quanto al futuro amministratore civile di Gaza, Gantz ha aggiunto che ?tutte le opzioni sono sul tavolo? Tutte tranne Hamas. Il nostro obiettivo è il controllo della sicurezza al 100%?.

