Mo: ministero sanità Gaza, ‘ospedale Nasser fuori uso’

Gaza, 27 feb. (Adnkronos) – Le équipe mediche non sono in grado di fornire assistenza sanitaria ai pazienti dell’ospedale Nasser, la seconda struttura medica più grande della Striscia di Gaza nella città meridionale di Khan Younis. Lo ha riferito il ministero della Sanità di Gaza, precisando che i ventilatori hanno smesso di funzionare dopo che i generatori dell?ospedale si sono spenti è l’erogazione dell?acqua è stata interrotta.

Oltre 120 pazienti necessitano sono in attesa di essere evacuati. ?Chiediamo alle istituzioni internazionali di fare pressione su Israele affinché rilasci tutto il personale sanitario e agisca per soddisfare le urgenti necessità dell’ospedale”, ha scritto il ministero su Telegram.

L?ospedale è stato parzialmente evacuato dopo un assedio israeliano durato una settimana seguito da un raid all?inizio del mese.

