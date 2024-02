Mo: oltre 350 corpi da Gaza in Israele per verificare se appartengano a ostaggi

MeteoWeb

Tel Aviv, 9 feb. (Adnkronos) – Oltre 350 corpi sono stati portati da Gaza in Israele dall’inizio della guerra per essere controllati per vedere se fossero i resti di ostaggi israeliani. Lo ha riferito la radio israeliana Kan Reshet Bet. I corpi sono stati portati al Centro nazionale israeliano di medicina legale ad Abu Kabir.

I corpi che si sono rivelati non appartenenti agli ostaggi sono stati restituiti a Gaza. All’inizio di gennaio, filmati da Gaza mostravano l’Idf riesumare i corpi da un cimitero nel sud di Gaza, con l’esercito che diceva a Nbc News di condurre “precise operazioni di salvataggio degli ostaggi nei luoghi specifici in cui le informazioni indicano che potrebbero essere localizzati i loro corpi”.

