Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “Tutta la comunità internazionale si unisca nella condanna della strage di civili a Gaza. 100 persone uccise, in fila per gli aiuti umanitari, per provare a sopravvivere alla fame. Non ci sono altre parole: immediato cessate il fuoco”. Così Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Pd, su Twitter.

