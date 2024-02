Mo: Schlein, ‘Parlamento si esprima per un immediato cessate fuoco umanitario’**

MeteoWeb

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “Pensiamo che sia necessario che questo Parlamento si esprima per un immediato cessate il fuoco umanitario, al fine di liberare tutti gli ostaggi, di fermare il massacro di civili, di portare tutti gli aiuti umanitari necessari alla popolazione civile palestinese e di riprendere finalmente un percorso di pace in Medio Oriente”. Così Elly Schlein intervenendo alla Camera durante l’esame delle mozioni sul conflitto in Medio Oriente.

