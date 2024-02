Mo: Schlein, ‘su popolo palestinese punizione collettiva, risposta sproporzionata’**

MeteoWeb

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “Non è da oggi che chiediamo un cessate fuoco umanitario, lo abbiamo chiesto sin dall’inizio ma in questi mesi la situazione è peggiorata. Gaza è un territorio in cui nessun luogo è sicuro e la storia ci giudica oggi su quello che sta accadendo. Abbiamo condannato con fermezza il brutale attacco di Hamas che non è il popolo palestinese. Ma quello che stiamo vedendo sul popolo palestinese è una punizione collettiva, una risposta del tutto sproporzionata” come rilevato dall’amministrazione americana e come rimarcato oggi “dal ministro degli Esteri Tajani”. Così Elly Schlein intervenendo alla Camera durante l’esame delle mozioni sul conflitto in Medio Oriente.

