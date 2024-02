Mo: Tajani, ‘a Israele consigli da amici, posizione Italia non cambia’**

MeteoWeb

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – La prospettiva in Medio Oriente resta quella dei “due popoli due Stati. La popolazione civile palestinese non è Hamas”, sottolinea il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa presso la sede del partito.

“Chiedere una reazione proporzionata e dire che bisogna preservare la popolazione civile palestinese, che non ha nulla a che fare con Hamas, mi pare un consiglio da amici di Israele. La nostra posizione resta la stessa”, aggiunge.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.