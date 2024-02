Mo: Tajani, ‘noi amici di Israele ma obiettivo è la pace, chiediamo cessate il fuoco’

MeteoWeb

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “Noi siamo amici di Israele, abbiamo condannato con grande fermezza ciò che è accaduto il 7 ottobre, abbiamo riconosciuto il diritto di Israele a difendersi e a colpire le centrali di Hamas a Gaza perché quello che è accaduto è stata una caccia all’ebreo: sono scene che hanno provocato una giusta reazione. Noi però abbiamo come obiettivo la pace, vogliamo che ci sia un cessate il fuoco perché non bisogna permettere ad Hamas di raggiungere il suo obiettivo” che è quello “di mettere Israele in un angolo”. Così il leader di Fi e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa presso la sede del partito.

