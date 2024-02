Mo: Usa avviano indagine su morte di due ragazzi palestinesi-americani

MeteoWeb

Washington, 16 feb. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno avviato un?indagine indipendente su due sparatorie da parte delle forze di sicurezza israeliane, che avrebbero ucciso ragazzi palestinesi-americani in Giudea e Samaria il mese scorso. Investigatori dell’ambasciata americana a Gerusalemme hanno visitato la scena della sparatoria e le case delle vittime, hanno raccolto le testimonianze delle famiglie e hanno raccolto prove per un rapporto.

Una delle morti su cui stanno indagando gli americani è quella del ragazzo di 17 anni Muhammad Ahmed al-Khadour, nato in Florida e ucciso a colpi di arma da fuoco sabato scorso mentre era alla guida di un’auto con suo cugino vicino al suo villaggio. La seconda morte è quella del ragazzo di 17 anni Tawfik Hijazi, colpito da un proiettile alla testa durante uno scontro con i soldati vicino a Ramallah a gennaio.

