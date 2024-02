Mo: Wsj, ‘Usa indagano se Israele abbia utilizzato fosforo bianco in Libano’

MeteoWeb

Washington, 15 feb. (Adnkronos) – Il Dipartimento di Stato americano ha avviato un’indagine sui diversi attacchi aerei israeliani nella Striscia di Gaza che hanno ucciso decine di civili, nonché sul possibile utilizzo di fosforo bianco da parte di Israele in Libano. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando funzionari Usa e precisando che gli Stati Uniti stanno anche cercando di determinare se l’esercito israeliano abbia utilizzato in modo improprio bombe e missili statunitensi per uccidere civili.

