Montagna: cadavere di un uomo trovato in un canale a Gardone Val Trompia

Milano, 27 feb. (Adnkronos) – Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto all’interno di un canale nella frazione Rovedolo del comune di Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia.

Non è ancora nota l’identità dell’uomo, né la dinamica del fatto. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo le 13.30 di oggi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Areu, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’evento è al vaglio delle forze dell’ordine.

