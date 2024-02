Monza: sorpresi a danneggiare locali scuola, denunciati quattro 16enni

MeteoWeb

Milano, 27 feb. (Adnkronos) – Domenica scorsa, 25 febbraio, gli agenti dell?Upg della questura di Monza e della Brianza sono intervenuti in una scuola elementare sorprendendo quattro ragazzi italiani di 16 anni che, dopo aver fatto ingresso abusivamente nell’istituto, stavano danneggiando locali e suppellettili.

L’ìintervento è scattato a seguito della segnalazione di una cittadina residente in zona San Rocco che, tramite il numero unico di emergenza, ha segnalato che 4 ragazzi avevano fatto ingresso all?interno della scuola scavalcando il muro di cinta. Giunti sul posto, i poliziotti hanno fatto ingresso nella struttura, trovando carta, colori e matite sparsi per le classi e vari oggetti rotti. Poco dopo hanno trovato i 4 che agli agenti hanno confermato di essere entrati nell?istituto scolastico per scherzo, senza comprendere la gravità del fatto commesso. La preside dell?istituto, più volte oggetto di atti di vandalismo negli anni scorsi, ha confermato di voler sporgere denuncia.

I quattro, tutti residenti a Monza, sono stati denunciati in stato di libertà e affidati ai rispettivi genitori.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.