Nuoto: Mondiali, doppietta francese nella 5 km in acque libere e Acerenza bronzo**

Doha, 7 feb. – (Adnkronos) – Logan Fontaine vince la medaglia d’oro nella 5 km in acque libere ai campionati del mondo di Doha. Il francese si impone in volata con il tempo di 51’29″3 precedendo il connazionale Marc-Antoine Olivier e l’azzurro Domenico Acerenza. Quarto posto per l’ungherese Kristóf Rasovszky che si lascia alle spalle l’altro azzurro Gregorio Paltrinieri, ostacolato nello sprint conclusivo.

