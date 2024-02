Pentathlon: otto azzurri convocati al Cairo per la tappa di apertura della Coppa del Mondo

MeteoWeb

Il Cairo, 19 feb. – (Adnkronos) – È tutto pronto per la ripartenza della Coppa del Mondo di pentathlon moderno. La prima tappa stagionale del massimo circuito, infatti, si terrà al Cairo (Egitto) da martedì 5 a domenica 10 marzo. L?Italia sarà presente nella città nordafricana con un contingente di otto azzurri, equamente suddivisi tra donne e uomini: Alessandra Frezza, Elena Micheli, Alice Rinaudo, Alice Sotero, Matteo Cicinelli, Alessandro Colasanti, Giorgio Malan e Roberto Micheli. Il nostro Paese può già contare tre pass olimpici individuali in vista di Parigi 2024: Alice Sotero e Giorgio Malan, vincitori delle rispettive competizioni ai Giochi Europei di Cracovia 2023, ed Elena Micheli, oro mondiale nelle ultime due edizioni e trionfatrice lo scorso giugno alle finali di Coppa del Mondo di Ankara. Per completare il quadro a cinque cerchi, dunque, manca solamente la seconda ed ultima quota maschile. Si deciderà tutto tra il 10 e il 17 giugno, settimana che vedrà la disputa dei Mondiali di Zhengzhou (Cina) e, subito dopo, la chiusura del ranking olimpico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.