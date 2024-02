Pisa: interrogazione Avs a governo, ‘perchè uso sproporzionato della forza?’

MeteoWeb

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Vogliamo sapere dal governo Meloni quali iniziative urgenti intenda assumere affinché venga verificato il corretto comportamento tenuto dagli operatori di polizia, dai dirigenti e funzionari preposti alla gestione dell?ordine pubblico durante le manifestazioni di Pisa e Firenze”. È quanto chiedono tutti i deputati e le deputate dell?Alleanza Verdi Sinistra – primo firmatario Nicola Fratoianni insieme ad Angelo Bonelli, la capogruppo Luana Zanella, Zaratti, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti – in un?interrogazione parlamentare al governo .

“Vogliamo sapere per quale motivo – aggiungono i parlamentari rossoverdi – vi è stato un uso sproporzionato e ingiustificato della forza nei confronti degli studenti e delle studentesse che manifestavano in modo pacifico. Infine vogliamo sapere quali iniziative urgenti intenda assumere il governo , alla luce dei numerosi episodi di manifestazioni in cui le forze dell’ordine, ad avviso degli interroganti, ricorrono ad un uso sproporzionato della forza contro i manifestanti, affinché si ponga fine a questo crescente clima di intolleranza – si conclude l?interrogazione di Avs – che rischia di minacciare la libertà di manifestazione e di espressione del dissenso”.

