Previsioni meteo Messina: nuove piogge in arrivo in settimana

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Messina indicano molte nubi e tante piogge in arrivo in settimana, dopo il maltempo del weekend. La prossima sarà una notte con cielo coperto e temperatura di +12°C, ancora molto elevata rispetto alla norma del periodo. Il vento soffierà a 15km/h da Sud – Sud Est. Domani, nubi sparse con pioggia leggera nel pomeriggio e venti fino a 50km/h sempre da scirocco, in rinforzo. Mercoledì il maltempo dovrebbe intensificarsi considerevolmente con nuovi nubifragi. Possibili piogge sia giovedì che venerdì. Ma vediamo l’evoluzione nel dettaglio.

Martedì 27 Febbraio

Notte: Durante la notte a Messina, cielo coperto con una temperatura di +12,4°C e una percezione di +11,4°C. Il vento soffia a 14,9km/h da Sud – Sud Est con raffiche fino a 27,2km/h. L’umidità è del 67% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo coperto con temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +13,1°C con una percezione di +12,6°C. Il vento sarà a 22,8km/h da Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 79%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature stabili intorno ai +16°C. Alle 15:00 si registrerà una temperatura di +15,8°C con una percezione di +15,4°C. Il vento soffierà a 17,2km/h da Sud – Sud Est.

Sera: In serata, il cielo resterà coperto con temperature che si manterranno intorno ai +14°C. Alle 21:00 si prevede una temperatura di +14,6°C con una percezione di +14,2°C. Il vento aumenterà leggermente raggiungendo i 22,1km/h da Sud – Sud Est.

Mercoledì 28 Febbraio

Notte: Durante la notte a Messina, si prevedono nubi sparse con una temperatura di +14,7°C e una percezione di +14,1°C. Il vento soffierà a 23,3km/h da Sud – Sud Est con raffiche fino a 49,8km/h. C’è una probabilità del 4% di precipitazioni.

Mattina: La mattina si prevedono nubi sparse con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Alle 07:00 si registrerà una temperatura di +15,7°C con una percezione di +15°C. Il vento sarà a 18,2km/h da Sud Est.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, si prevede pioggia leggera con una probabilità del 24%. Alle 13:00 la temperatura sarà di +17,3°C con una percezione di +16,9°C. Il vento soffierà a 35,3km/h da Sud Est.

Sera: In serata, la pioggia continuerà intensificandosi con una probabilità del 75%. Alle 19:00 si prevede una temperatura di +15,6°C con una percezione di +15,1°C. Il vento sarà a 42,6km/h da Sud Est.

Giovedì 29 Febbraio

Notte: Durante la notte a Messina, si prevedono nubi sparse con una temperatura di +12,9°C e una percezione di +12,5°C. Il vento soffierà a 18,7km/h da Sud – Sud Est con raffiche fino a 32,4km/h. C’è una probabilità dell’83% di precipitazioni.

Mattina: La mattina si prevedono poche nuvole con una temperatura in aumento. Alle 08:00 la temperatura sarà di +13,8°C con una percezione di +13°C. Il vento sarà a 12,9km/h da Sud.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, si prevede cielo sereno con temperature che raggiungeranno i +15°C. Alle 14:00 si registrerà una temperatura di +15,3°C con una percezione di +14,6°C. Il vento sarà a 17,9km/h da Sud.

Sera: In serata, il cielo resterà sereno con una temperatura di +12°C. Alle 21:00 si prevede una temperatura di +12°C con una percezione di +11,3°C. Il vento sarà a 9,3km/h da Sud – Sud Est.

Venerdì 1 Marzo

Notte: Durante la notte a Messina, si prevede cielo coperto con una temperatura di +11,4°C e una percezione di +10,8°C. Il vento soffierà a 8,1km/h da Sud – Sud Est con raffiche fino a 11,3km/h. C’è una probabilità del 7% di precipitazioni.

Mattina: La mattina si prevedono nubi sparse con una temperatura in diminuzione. Alle 09:00 la temperatura sarà di +14,4°C con una percezione di +13,7°C. Il vento sarà a 11,9km/h da Ovest.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, si prevede pioggia leggera con una probabilità del 95%. Alle 14:00 la temperatura sarà di +14,7°C con una percezione di +14°C. Il vento soffierà a 15,3km/h da Ovest – Nord Ovest.

Sera: In serata, la pioggia leggera continuerà con una probabilità del 76%. Alle 19:00 si prevede una temperatura di +12°C con una percezione di +11,4°C. Il vento sarà a 10,6km/h da Sud – Sud Est.

In base alle previsioni meteo, si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni previste per i prossimi giorni a Messina.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.