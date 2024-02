Quirinale: Gianni Stinziani, una rete territoriale per l’aiuto all’autismo**

MeteoWeb

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Gianni Stinziani, 54 anni, nominato Ufficiale dell?Ordine al merito della Repubblica italiana, ?per la sua determinazione nel voler creare una rete nel territorio per aiutare chi vive la gestione quotidiana dei figli con spettro autistico?. In particolare, con l?associazione da lui fondata nel 2015 ?Il mondo e noi? realizza diversi progetti volti a rafforzare la solidarietà, l?inclusione e la riabilitazione delle persone con spettro autistico.

